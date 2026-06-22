Ирина Шейк выступила в Оксфордском университете

Супермодель родом из России Ирина Шейк выступила на встрече Дискуссионного общества Оксфордского университета. Об этом она рассказала в инстаграме*.
Модель назвала приглашение невероятной честью. «Спасибо Дискуссионному обществу Оксфордского университета и Оксфордскому университету за возможность поделиться подробностями о моем пути. Я так благодарна за теплый прием, вдумчивую беседу и незабываемые моменты», — написала Шейк.
Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинске, в Челябинской области. В середине нулевых начала работать моделью в Европе и США. Была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Blumarine и других.
Недавно другая известная модель, Тайра Бэнкс, подала в суд на Netflix. Она обвинила стриминг в клевете в документальном сериале про «Топ-модель по-американски». Бэнкс утверждает, что ее 3,5-часовое интервью сократили до 16 минут, а затем «лишили контекста и перемонтировали в поддержку ложного и клеветнического нарратива».
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