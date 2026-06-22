В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки

По сюжету молодая ведьма Кики, исполняя древнюю традицию, покидает свой дом на год, чтобы научиться самостоятельной жизни. Вместе с верным котом Дзидзи она поселяется в приморском городе, где открывает службу доставки. Постепенно Кики сталкивается с трудностями взросления, одиночеством и поиском себя.