Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»

4 и 5 июля в усадьбе «Архангельское» пройдет премьера хореографического спектакля «Сияние» о княжне Зинаиде Юсуповой. Главную партию исполнит прима-балерина Диана Вишнева.
Постановка развернется на открытом воздухе — в саду с бассейном. Часть действия пройдет на острове в центре воды. По бассейну будет плыть огромный надувной шар, воплощающий луну. В основу постановки легла музыка Шопена, Респиги и Равеля.
В спектакле задействованы 24 танцовщика из трупп Context и musicAeterna Dance. Хореограф — Павел Глухов, обладатель «Золотой маски». За музыку отвечают дирижер Филипп Чижевский и Государственный академический симфонический оркестр.
Фестиваль и платформу развития современной хореографии Context основали в 2013 году. Проект призван открывать новые имена и создавать собственные проекты. Диана Вишнева — основательница и художественный руководитель фестиваля.
Труппа musicAeterna Dance существует с 2022 года и базируется в петербургском Доме Радио. В основе проекта — междисциплинарный подход: артисты труппы участвуют в балетных, оперных и перформативных постановках, сочетают танец, музыку и поэзию.