Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса

Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме валлийского режиссера Джейми Адамса. Об этом сообщает Variety.
Название и сюжет картины пока не раскрываются. Известно, что проект поддержит нью-йоркская продюсерская компания Visor Entertainment. По данным Variety, Адамс познакомился с ее представителями на кинофестивале Tribeca.
Тарантино уже работал с Адамсом над фильмом «Only What We Carry». Картина с Саймоном Пеггом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях была представлена на Tribeca в начале июня.
В минувшие выходные Тарантино и Миноуг заметили в валлийском городе Порткол. По данным местного издания, там снимали сцены похорон в церкви Ньютона и поминок в пабе Saltwater Inn.
В проекте также сыграют валлийские актеры Карен Поллада, Джулиан Льюис Джонс, Крейг Расселл и Шиван Моррис.
Адамс известен импровизационным стилем съемок, навеянным французской «новой волной». Его предыдущий фильм, «Only What We Carry», сняли за шесть дней во французском Довиле. Картина рассказывает о романтических отношениях между танцовщицей, ее сестрой и бывшим хореографом.
Режиссер рассказал Variety, что сам предложил Тарантино роль в «Only What We Carry»: он отправил ему синопсис и письмо. По словам Адамса, он «честно написал», что верит в Тарантино как в актера. Через две недели агент режиссера сообщил, что Тарантино заинтересовался проектом и хочет созвониться в зуме.
«Импровизация в том виде, в каком я ее использую, — это умение присутствовать в моменте и реагировать органично. Он один из величайших рассказчиков-собеседников. Я подумал, что это будет невероятно работать в образе», — сказал Адамс.