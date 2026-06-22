В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев

«Это нужно тем, кому необходим глоток свежего воздуха, новый опыт и новая эмоция, которая сдвинет с мертвой точки. Мы устаем в большом городе и считаем это нормой, а наше пространство и атмосфера помогут выдохнуть и обновиться», — отметили организаторы.