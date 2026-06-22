В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев

С 26 по 27 июня «Ритм.Ноль» проведет в Москве двухдневный марафон-медитацию с эмбиент-сетами от техно-музыкантов.
Мероприятие пройдет в пространстве Monolit Hall. Организаторы описывают проект как событие на стыке техно-культуры, практик саморазвития и современного искусства.
«Это нужно тем, кому необходим глоток свежего воздуха, новый опыт и новая эмоция, которая сдвинет с мертвой точки. Мы устаем в большом городе и считаем это нормой, а наше пространство и атмосфера помогут выдохнуть и обновиться», — отметили организаторы.
В течение двух дней пройдут шесть часовых медитативных сессий под эмбиент. На каждый сеанс допускается до 120 человек. После полуночи 26 и 27 июня стартует «Ритм.130»: трехчасовая техно-терапия с танцевальной частью от техно-музыкантов.
На марафоне запланированы два живых концерта с хедлайнерами: Никола Мельников и квартет, а также эмбиент-сеты от Эррортики, Наташи Абель, Бориса Спайдера, Юры Нилса и других звезд электронной и техно-музыки.
Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».