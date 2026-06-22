В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев

Архитекторы и урбанисты призвали спасти Электрозавод от сноса
В России покажут 4К-версию «Ведьминой службы доставки» Хаяо Миядзаки
Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений
В России создадут «Черную книгу» растений
Диана Вишнева станцует в усадьбе «Архангельское» в постановке «Сияние»
Квентин Тарантино и Кайли Миноуг снимутся в новом фильме Джейми Адамса
Инсайдер: Тимоте Шаламе поработает над ромкомом от Illumination
Команда Оливера Три создаст фонд в честь него для поддержки артистов
Денис Косиков на первых кадрах ремейка «Курьера» Шахназарова
Disney+ и британская A24 снимут комедийно-драматический сериал
МРТ можно будет пройти без направления врача с 1 сентября
Ученые обнаружили в Китае сотни геномов гигантских вирусов
«Левиафан» Андрея Звягинцева станет причиной авиакатастрофы в новом фильме Рубена Эстлунда
В первый уик-энд «История игрушек-5» заработала более 300 млн долларов — это рекорд для франшизы
У Джереми Кларксона наступила ремиссия после лечения агрессивного рака
Netflix, A24 и Focus отказались от прав на фильм Луки Гуаданьино «Искусственный»
В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси
Началась работа над мультфильмами «Зверопой-3» и «Тайная жизнь домашних животных-3»
Создатели «Пацанов» выпустили ролик с неудачными дублями со съемок финального сезона
Кэти Бейтс рассказала, как выбросила сценарий фильма «Маменькин сыночек», когда получила его
Из Москвы в Душанбе снова начал ходить прямой поезд после шестилетнего перерыва
Сборы «Закулисья реальности» в России превысили 500 млн рублей
Экранизация романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин выйдет в ноябре 2027 года
Жители Бразилии получили экстренные оповещения о вторжении инопланетян
Стал известен топ-20 самых прослушиваемых музыкантов на Apple Music
Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России в 2025 году
4 июля в «Лужниках» пройдет День московского спорта
В Москве одобрили снос Электрозавода

В Москве пройдет 12-часовой марафон-медитация с сетами техно-диджеев

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Ритм.Ноль»

С 26 по 27 июня «Ритм.Ноль» проведет в Москве двухдневный марафон-медитацию с эмбиент-сетами от техно-музыкантов.

Мероприятие пройдет в пространстве Monolit Hall. Организаторы описывают проект как событие на стыке техно-культуры, практик саморазвития и современного искусства.

«Это нужно тем, кому необходим глоток свежего воздуха, новый опыт и новая эмоция, которая сдвинет с мертвой точки. Мы устаем в большом городе и считаем это нормой, а наше пространство и атмосфера помогут выдохнуть и обновиться», — отметили организаторы.

В течение двух дней пройдут шесть часовых медитативных сессий под эмбиент. На каждый сеанс допускается до 120 человек. После полуночи 26 и 27 июня стартует «Ритм.130»: трехчасовая техно-терапия с танцевальной частью от техно-музыкантов.

На марафоне запланированы два живых концерта с хедлайнерами: Никола Мельников и квартет, а также эмбиент-сеты от Эррортики, Наташи Абель, Бориса Спайдера, Юры Нилса и других звезд электронной и техно-музыки.

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на «Афише».

Расскажите друзьям