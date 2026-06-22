Disney+ и британская A24 снимут комедийно-драматический сериал

В центре сюжета окажутся Сэмми, Нед и Джесс. Их отца обвиняют в давнем убийстве, которое он, предположительно, совершил в их детстве. Это навсегда меняет жизнь героев. Они объединяют усилия, чтобы раскрыть тайны, глубоко запрятанные в прошлом их семьи.