Ученые обнаружили в Китае сотни геномов гигантских вирусов

Семь из этих восьми вирусов оказались тесно связаны с членистоногими — группой животных, в которую входят насекомые, крабы и креветки. Пока ученые не могут утверждать, что вирусы действительно их заражают, однако такая связь указывает на то, что разнообразие гигантских вирусов изучено далеко не полностью.