В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси

Скульптура появилась в городе Кутраль-Ко в провинции Неукен. Автором проекта стал Альдо Бероиса. На статуе восьмикратный обладатель «Золотого мяча» изображен в футболке национальной сборной Аргентины, поднимающего кубок, который он выиграл на чемпионате мира 2022 года в Катаре.