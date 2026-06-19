Диагноз инсульт у госпитализированного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился

Обновлено сегодня в 22:08

Диагноз инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился, сообщил митрополит Иларион в своем телеграм-канале. Ранее он писал, что музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт.

«К счастью, диагноз „инсульт“ не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!» — написал священнослужитель.

Спиваков попал в больницу вскоре после того, как был отменен концерт с его участием в Московском международном доме музыки. Он должен был состояться 21 июня. В нем планировали участвовать оркестр «Виртуозы Москвы» и Алиса Фрейндлих.