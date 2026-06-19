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Исследование: частое общение с ИИ снижает критическое мышление

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Чрезмерное использование чат-ботов с искусственным интеллектом может ослабить способность человека к распознаванию дезинформации. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на исследование ученых Массачусетского технологического института.

Специалисты провели четырехнедельный эксперимент, в котором поучаствовали 67 человек. Они определяли, реальны ли новостные заголовки и изображения. ИИ помогал участникам обнаружить фейки, но к финалу эксперимента их способность делать это самостоятельно ухудшилась на 15,3%.

«Когда мы взаимодействуем с AI, нам кажется, что мы становимся лучше в определённых задачах, но существует достаточно исследований, показывающих, что это не так», — пояснила соавтор исследования, аспирантка MIT Анку Рани.

По словам ученых, ИИ не помогает развитию навыка мышления, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается на критичности суждений. Аналогичная ситуация была в прошлом с другими технологиями — GPS-навигаторами и калькуляторами. Они ухудшили ориентирование на местности и навыки устного счета.

Кроме того, нейробиологи предупреждают об опасности того, что делегирование задач ИИ ослабит защитные механизмы мозга против деменции. При этом негативный эффект имеют только те технологии, которые дают готовые ответы. Если чат-боты задают наводящие вопросы, они, напротив, могут оказаться полезными.
 

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