Кейт Хадсон и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере «Palm Grove»

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон сыграет в другом фильме Мундруцо под названием «Place to Be». Ее партнерами на проекту станут Тайка Вайтити и Эллен Берстин.



Армас же появится в шпионском сериале «Safe Houses» вместе с Дженнифер Коннели. Проект разрабатывает Apple International по мотивам романа Дэна Фесперамана.