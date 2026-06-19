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По «Пеппи Длинный чулок» снимут анимационный сериал

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sveriges Radio

Компания Studiocanal начнет работу над созданием анимационного сериала «Пеппи Длинныйчулок». Планируется, что всего будет 52 серии по 11 минут, пишет Variety.

Создатели хотят снять современную интерпретацию повести Астрид Линдгрен про рыжеволосую девочку. Производство мультсериала должно начаться в октябре, им занимается StudioCanal. Сценарий напишет Сара Дэдди, известная по мультфильму «Ночь перед Рождеством в Стране чудес».

Сюжет будет вращаться вокруг Пеппи, которая приезжает в маленький городок в разноцветных чулках вместе со своими животными: обезьянкой и лошадью. Там она знакомится с соседскими ребятами Томми и Анникой, для которых жизнь уже не будет прежней. В 2025 году произведению исполнилось 80 лет.

Новый анимационный сериал будут продюсировать Дэвид Хейман, Рози Элисон и Роб Сильва из компании Heyday Films, известной по сериалу «Приключения Паддингтона», а также лентам «Паддингтон», «Паддингтон 2» и «Паддингтон в Перу». Идет также работа над полнометражным фильмом «Пеппи Длинныйчулок».

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