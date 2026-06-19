По «Пеппи Длинный чулок» снимут анимационный сериал

Сюжет будет вращаться вокруг Пеппи, которая приезжает в маленький городок в разноцветных чулках вместе со своими животными: обезьянкой и лошадью. Там она знакомится с соседскими ребятами Томми и Анникой, для которых жизнь уже не будет прежней. В 2025 году произведению исполнилось 80 лет.