Томасин Маккензи и Эмили Мортимер присоединятся к сериалу «Фоллаут»

«Мир Юрского периода: Господство» признали самым дорогим фильмом в истории
В чате с Алисой AI теперь можно общаться с ИИ-персонажами
Amazon отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым
«Афиша Daily» получила награду за вклад в развитие культуры и общества на форуме «Сила влияния»
В России сократились продажи одежды
С 17 июня вход в открытое хранение музея «Гараж» станет бесплатным для студентов вузов
«Афиша» установила навигационные арт-объекты в парках Москвы
Wildberries откроет премиальный ПВЗ в одном из ТЦ
Вьетнамская полиция спасла сотни кошек, которых хотели продать на мясо
Британские чиновники сыграли в GTA, чтобы понять «жизненный опыт» пользователей
Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%
Магазины Befree, Zarina и Sela хотят открывать на первых этажах жилых домов
«Рамблер» запустил ИИ-помощника на Rutube
Байопик «Майкл» собрал в России более 1,2 миллиарда рублей
Saluki, Markul и другие выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер
Автор «Обсессии» Карри Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор
Умер Тей Кит — продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта
«Вкусвилл» выпустил линейку продуктов для животных
Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование
У «Гринча, похитителя Рождества» будет сиквел — и Джим Кэрри может вернуться к главной роли
К премьере нового «Человека-паука» выпустили ведра для попкорна в виде руки с паутиной
Сериал «Братья» с МакКонахи и Харрельсоном стартует 23 сентября. Смотрим первый кадр!
«ПИКовые дамы», живая музыка и фото на террасе: как прошла препати Пикника Афиши x Сбер
«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве
В Великобритании погибло самое известное в мире тысячелетнее дерево
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры

Томасин Маккензи и Эмили Мортимер присоединятся к сериалу «Фоллаут»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Film4

Новозеландская актриса Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») снимется вместе с Эмили Мортимер («Мэри Поппинс возвращается») и Мэнни Хасинто («Чумовая пятница 2») в третьем сезоне «Фоллаута». Об этом сообщил Deadline.

Съемки проекта начнутся в конце июня в Лос-Анджелесе. В актерский состав войдут Элла Пурнелл, Аарон Пол, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Мойсес Ариас, Фрэнсис Тернер, Аннабель О’Хаган и Дэйв Регистер.

Действие в сериале разворачиваются спустя 200 лет после апокалипсиса. По сюжету, обиаттели роскошных убежищ вынуждены вернуться в мир, который оставили их предки, и столкнуться с причудливой и жестокой реальностью.

Производством шоу занимаются Kilter Films совместно с Amazon MGM Studios. Среди исполнительных продюсеров — Джонатан Нолан, Лиза Джой, Афина Уикхэм, Женева Робертсон‑Дворет и Грэм Вагнер, а также Тодд Говард и Марго Лулик.

«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. «Афиша Daily» рассказывала, что писали зарубежные критики о сериале. Кроме того, шоу анализировали два редактора «Афиши» и наш автор, наигравший в Fallout множество часов.
 

Расскажите друзьям