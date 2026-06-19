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«Афиша Daily» получила награду за вклад в развитие культуры и общества на форуме «Сила влияния»

Афиша Daily
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«Афишу Daily» отметили за вклад в развитие культуры, общества и молодежи в рамках форума «Сила влияния». Главный редактор издания Александра Садыкова-Левина получила награду за профессиональные достижения.

Премия подчеркивает как личные заслуги Александры, так и работу всей редакции. Команде «Афиши Daily» удается не только информировать, но и создавать пространство для диалога, помогать осмысливать перемены и находить точки соприкосновения между разными аудиториями, добавили организаторы награды.

«Я рада, что в нашей стране проводятся подобные премии. Это отличная возможность сделать работу над социальными проблемами еще более заметной и значимой», — отметила Садыкова-Левина.

По словам Александры, команда ее СМИ каждый день ищет «пути, чтобы помочь людям найти ответы на тяжелые вопросы, найти опору в постоянно меняющемся мире».

«Наши приоритеты — информировать, образовывать и реализовывать социальную миссию медиа. Признание наших заслуг на высоком уровне поможет осуществить все задуманное с еще большим вдохновением», — добавила главред «Афиши Daily».

«Сила влияния» — форум общественно-политических и медиалидеров страны, организованный партией «Новые люди». На нем обсуждаются пути решения различных социальных задач. В форуме участвуют ведущие журналисты, главы благотворительных фондов, известные артисты и спортсмены.

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