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Amazon отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @archivelucag

Фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» не будет выпускаться компанией Amazon MGM, пишет Deadline.  «Мы испытываем глубочайшее уважение и восхищение Лукой Гуаданьино как отмеченным наградами режиссером, не говоря уже о давних отношениях, которые мы надеемся продолжить. Мы считаем, что фильму „Искусственный“ будет лучше, если его выпустит другая студия, и тесно сотрудничаем с командой, чтобы найти для фильма новый дом», — говорится в заявлении компании.

«Artificial» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. В картине снялись русские актеры Юра Борисов и Федор Федотов («Серебряные коньки»). Каст ленты дополнили Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри, Уилл Прайс и другие.

Картина Гуаданьино покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Борисов). Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину».

Фильм сфокусируется на Суцкевере, которого после нескольких научных прорывов отстраняют от работы. «„Artificial“, или, как его прозвали в отраслевых новостях, „фильм Amazon про OpenAI“, — это не просто художественная интерпретация пяти бурных дней в 2023 году, когда Альтмана уволили, а затем вновь назначили главой компании, стоящей за ChatGPT. Фильм на самом деле рассказывает историю Ильи Суцкевера — идеалистичного инженера в области машинного обучения, одного из основателей OpenAI», — писал журналист Мэтт Беллони, прочитавший сценарий фильма.

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