С 17 июня вход в открытое хранение музея «Гараж» станет бесплатным для студентов вузов

C 17 июня вход в открытое хранение музея современного искусства «Гараж» на неограниченный срок станет бесплатным для студентов любых вузов вне зависимости от страны и формы обучения.



Для этого необходимо предъявить на стойке информации соответствующий документ или международный студенческий билет (ISIC — International Student Identity Card). Акция приурочена к проекту «Точка перемещения», который в 2026 году проходит в музее с 16 по 21 июня.



«Точка перемещения» — это ежегодная серия мероприятий ко Всемирному дню беженцев 20 июня. Она посвящена миграции, этнокультурному и религиозному разнообразию.