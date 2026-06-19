«Афиша» установила навигационные арт-объекты в парках Москвы

«Афиша» совместно с проектами «Парки Москвы» и «Лето в Москве» разместила арт-объекты, которые помогают сориентироваться в фестивальной жизни России. Акция приурочена к спецпроекту «Море фестивалей», в котором собрали более 250 событий в разных городах страны.
Арт-объекты установили в трех парках столицы: в «Сокольниках», саду «Эрмитаж» и Музее‑заповеднике «Коломенское». Они выполнены в виде столбов-указателей, на которых перечислены названия 11 крупных фестивалей России и обозначено реальное расстояние до города их проведения.
В нижней части каждого столба расположен QR-код, который ведет на сайт «Афиши», где сразу можно приобрести билет на событие. Сверху находится счетчик, который демонстрирует, сколько фестивалей еще можно посетить до конца сезона.
«Афиша» также установит почтовые ящики красного цвета на ключевых фестивалях России, чтобы посетители могли отправить открытку в любую точку страны. Сейчас один из них находится на фестивале «Дикая мята» в Тульской области.