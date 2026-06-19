«Афиша» установила навигационные арт-объекты в парках Москвы

«Афиша» совместно с проектами «Парки Москвы» и «Лето в Москве» разместила арт-объекты, которые помогают сориентироваться в фестивальной жизни России. Акция приурочена к спецпроекту «Море фестивалей», в котором собрали более 250 событий в разных городах страны.



Арт-объекты установили в трех парках столицы: в «Сокольниках», саду «Эрмитаж» и Музее‑заповеднике «Коломенское». Они выполнены в виде столбов-указателей, на которых перечислены названия 11 крупных фестивалей России и обозначено реальное расстояние до города их проведения.