Wildberries откроет премиальный ПВЗ в одном из ТЦ

Маркетплейс Wildberries собирается в ближайшее время открыть премиальный пункт выдачи заказов в одном из российских торговых центров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталию Кермедчиеву.



«Всегда используют один и тот же тезис, что маркетплейс — это всегда что-то на какой-то картонке. Скоро этот тезис начнет себя изживать», — сказала Кермедчиева в ходе форума недвижимости «Движение».



По ее словам, премиальный ПВЗ «будет похож на магазин». В компаниях сейчас идет работа над разными форматами, в том числе над интеграцией маркетплейсов в ландшафт торгового центра.



Недавно стало известно, что Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Сейчас его запустили в тестовом режиме для сотрудников маркетплейса.