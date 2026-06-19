Saluki, Markul и другие выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер

У «Гринча, похитителя Рождества» будет сиквел — и Джим Кэрри может вернуться к главной роли
Магазины Befree, Zarina и Sela хотят открывать на первых этажах жилых домов
«Рамблер» запустил ИИ-помощника на Rutube
Байопик «Майкл» собрал в России более 1,2 миллиарда рублей
Автор «Обсессии» Карри Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор
Умер Тей Кит — продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта
«Вкусвилл» выпустил линейку продуктов для животных
Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование
К премьере нового «Человека-паука» выпустили ведра для попкорна в виде руки с паутиной
Сериал «Братья» с МакКонахи и Харрельсоном стартует 23 сентября. Смотрим первый кадр!
«ПИКовые дамы», живая музыка и фото на террасе: как прошла препати Пикника Афиши x Сбер
«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве
В Великобритании погибло самое известное в мире тысячелетнее дерево
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры
Егор Крид снимет документальный фильм про себя
Фанаты сборной Шотландии оставили без пива несколько баров в Бостоне
Голливуд начал искать новые идеи на Reddit после успеха «Закулисья реальности»
Том Холланд объяснил, почему ИИ не угрожает творчеству
Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»
В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня
Два фильма Кшиштофа Кесьлевского выйдут в повторный прокат в России
Тим Кук: Apple повысит цены на свою продукцию
Александр Овечкин снялся в камео в финальной серии нового сезона «Беспринципных»
Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно
Завершились съемки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Tyga выступит в Екатеринбурге

Saluki, Markul и другие выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Пикник Афиши х Сбер

Музыкальный сервис «Звук» объявил четвертую волну хедлайнеров своей сцены на Пикнике Афиши x Сбер, который пройдет 20 июня в Москве. 

В нее вошли Saluki и Markul — они выступят в рамках шоукейсов лейблов Carnival Records и FRWRD Music. Среди других артистов — Sabu, A$thma Boys, J.Rouh, Joviee, Cruise Lirro и Gera Amen со стороны Carnival Records, а также Куок, Arustamov, Брик Базука, Deathoria, Redwall, RealLowly Pluto, Seeyaside, Kid Sole и Isaeva со стороны FRWRD Music. 

Смотреть выступления можно в пространстве «Звука», где гостям будут доступны лаунж-зона, мерч-бар и интерактивная фотозона. Ранее фестиваль уже объявил часть лайнапа — это Feduk, OG Buda x Mayot, Slava Marlow, «Мальбэк х Сюзанна», «Стоунд» и «Озера». 

«Главная цель музыкального сервиса „Звук“ — делать моменты ярче. Вместе с Пикником Афиши мы собрали все, чтобы этот день был максимально наполнен впечатлениями: сильный лайнап с артистами самых разных жанров, интерактивную бренд-зону с уникальными декорациями, где можно зависнуть с друзьями, сделать классные фото, повеселиться и получить крутые призы», — отметил Петр Скамров, бренд-директор музыкального сервиса «Звук».

«А чтобы эти эмоции остались с вами и после фестиваля, мы собрали специальный плейлист в „Звуке“. Включаешь его — и снова возвращаешься в атмосферу фестиваля», — добавил он.

Пикник Афиши x Сбер пройдет 20 июня в московском Музее-заповеднике «Коломенское». «Звук» снова представит на фестивале собственную сцену и бренд-зону. А по территории фестиваля будут ходить амбассадоры сервиса с большой надувной колонкой, которые расскажут о розыгрыше подарков и подскажут дорогу к бренд-зоне сервиса.

Пикник Афиши х Сбер. Москва
Концерт / 20 июня
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям