Автор «Обсессии» Карри Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор

«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на Кинофестивале в Торонто. Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией.



Баркер пришел в кино с ютуба. Вместе с Купером Томлинсоном он вел канал «That’s a Bad Idea», где показывал юмористические скетчи. В 2024 году они выпустили независимый хоррор «Milk & Serial». Авторы не смогли найти для него прокатчика и выложили фильм на ютуб, где он получил хорошие отзывы и привлек внимание индустрии.



Недавно стало известно, что перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет режиссер «Обсессии» Карри Баркер. Детали проекта пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют его переосмыслением культового хоррора 1974 года.