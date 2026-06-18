Universal и Imagine Entertainment разрабатывают продолжение фильма «Гринч, похититель Рождества». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Джим Кэрри ведет переговоры о возвращении на главную роль, а Рон Ховард вновь займет режиссерское кресло. Он также выступит продюсером вместе с Брайаном Грейзером.
Сценарий пока безымянного сиквела напишут Алек Берг («Барри», «Кремниевая долина», «Умерь свой энтузиазм»), Джефф Шаффер («Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем», «Дэйв», «Умерь свой энтузиазм») и Дэвид Мандель («Вице-президент», «Умерь свой энтузиазм»). Это же трио работало над фильмом «Кот» с Майком Майерсом.
«Гринч, похититель Рождества» вышел в 2000 году. Фильм стал лидером года в американском прокате, собрав 260 млн долларов. Мировые сборы составили 345 млн долларов.
Картина получила «Оскар» за лучший грим. Над образом Гринча работали Рик Бейкер и Гейл Роуэлл-Райан. По словам Кэрри, нанесение грима было настолько тяжелым, что в первый день съемок он хотел покинуть проект и вернуть гонорар в 20 млн долларов. Изначально процесс перевоплощения занимал около восьми часов в день, позже время сократили до трех часов. Справиться с трудностями актеру помогал человек, который тренировал агентов ЦРУ выдерживать пытки.
История Гринча появилась в 1957 году. Ее придумал писатель Теодор Гейзель, известный как Доктор Сьюз. По сюжету Гринч пытается испортить Рождество жителям Ктограда, украв их подарки.