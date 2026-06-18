Сериал «Братья» с МакКонахи и Харрельсоном стартует 23 сентября. Смотрим первый кадр!

В «Братьях» Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон играют вымышленные версии себя. По сюжету Вуди приезжает к Мэттью в Техас после сорванной свадьбы дочери. И их крепкая дружба оказывается под угрозой, когда они узнают, что могут быть родными братьями.