«ПИКовые дамы», живая музыка и фото на террасе: как прошло препати Пикника Афиши x Сбер

Оказалось, такое деление — не просто способ упростить реальность, но и попытка найти общий язык в мире, где ориентиры постоянно меняются. Для брендов ярлыки – навигатор по аудитории, для самих носителей – возможность увидеть себя со стороны, иногда с иронией, иногда с неожиданным узнаванием.