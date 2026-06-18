«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве

Программу откроет «Такси-блюз» Павла Лунгина с Петром Мамоновым в главной роли, ленту представит сам режиссер. Она стала полнометражным дебютом постановщика и получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.



Далее покажут «Третью Мещанскую» Абрама Роома — одну из самых смелых картин 1920-х годов, драму Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», комедию «Покровские ворота», фильм Карена Шахназарова «Курьер», а также «Мимино» Георгия Данелии с Вахтангом Кикабидзе в главной роли.