Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры

Егор Крид снимет документальный фильм про себя
«ПИКовые дамы», живая музыка и фото на террасе: как прошло препати Пикника Афиши x Сбер
«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве
В Великобритании погибло самое известное в мире тысячелетнее дерево
Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»
Фанаты сборной Шотландии оставили без пива несколько баров в Бостоне
Голливуд начал искать новые идеи на Reddit после успеха «Закулисья реальности»
Том Холланд объяснил, почему ИИ не угрожает творчеству
Бен Стиллер снимет документальный сериал о баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс»
В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня
Два фильма Кшиштофа Кесьлевского выйдут в повторный прокат в России
Тим Кук: Apple повысит цены на свою продукцию
Александр Овечкин снялся в камео в финальной серии нового сезона «Беспринципных»
Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно
Завершились съемки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Tyga выступит в Екатеринбурге
Аналитики: кошки в России чаще всего теряются в июле — августе, а собаки — в начале января
Выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие»
Netflix закрыл сериал «The Boroughs» братьев Даффер после первого сезона
Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года
Бювар с автографом Николая II и собрание сочинений Александра Островского выставили на торги
Как снимали «Одиссею» Кристофера Нолана: вышел новый проморолик с комментариями актеров и режиссера
Том Холланд в новом трейлере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Вагнер Мора ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Хоррор «Психопатка» с Майкой Монро выйдет в российский прокат осенью
Нуми Рапас обвиняют в киберведьмовстве в трейлере «Hot Spot»
Дэниел Калуя снимется в «The Parlay» — новом фильме создателя «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга

Rockstar Games объявила дату старта предзаказов GTA 6 и показала обложку игры

Афиша Daily
2 мин на чтение
Обложка GTA 6. Иллюстрация: Rockstar

Rockstar Games откроет предзаказы GTA 6 с 25 июня. Компания также презентовала официальную обложку игры.

С 25 июня новый экшн в открытом мире можно будет предзаказать и в PlayStation Store, и Microsoft Store, а также в розничных сетях. Но точная стоимость и варианты изданий пока неизвестны. Ранее глава издательства Take-Two Штраус Зельник сообщал, что рекламная кампания GTA 6 начнется летом.

Обложка GTA 6 выполнена в стилистике прошлых частей цикла. Арт состоит из нескольких сегментов, на которых изображены главные герои и второстепенные персонажи, а по центру — логотип игры.

Видео:&nbsp;Rockstar Games

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 ноября текущего года. Точной информации о выходе на ПК пока нет. Последние игры Rockstar Games выпускала на компьютерах после релиза на консолях.

В мае этого года Зельник заявил, что дату релиза издатель больше смещать не будет. По его словам, Take Two Interactive прогнозирует выручку в 8,2 млрд долларов в следующем финансовом году благодаря запуску GTA 6 этой осенью.

Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025-го. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.

Расскажите друзьям
Теги:
Microsoft