Егор Крид снимет документальный фильм про себя

Егор Крид рассказал в своем телеграм-канале о начале съемок документального фильма про него.



По словам артиста, картина расскажет о жизни певца и подготовке к концертам в «Лужниках», которые состоятся 10 и 11 июля. Он отметил, что хочет показать все «без фильтров». В самом фильме будут архивные кадры, которые никто никогда не видел. Дата релиза неизвестна.



«Если честно, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и семьи», — написал Крид.



Недавно россиянин отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта Егора Крида. Мужчина в 2022 году купил четыре билета на выступление, заплатив 10,1 тысячи рублей. Вскоре после покупки ему сообщили, что мероприятие переносится на неопределенный срок.