Фанаты сборной Шотландии оставили без пива несколько баров в Бостоне

Празднуя победу, фанаты сборной Шотландии буквально оккупировали бостонские бары и рестораны. В результате во многих питейных заведениях пиво полностью закончилось. По словам владельца одного из баров, «Тартановая армия» выпила в четыре раза больше напитка, чем обычно выпивается в четырехдневные выходные в честь Дня независимости. Бару даже пришлось организовать экстренный довоз.