В Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил всем государственным организациям 18 июня начать работу на два часа позже из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, пишут РИА «Новости».
При этом частные предприятия и компании могли самостоятельно выбирать время начала работы в четверг. Сборная Узбекистана впервые участвует в чемпионате. Она сыграла с Колумбией со счетом 1:3. Дома матч смотрел и президент вместе с семьей. В следующем матче сборная Узбекистана сыграет 23 июня против Португалии.
Чемпионат мира по футболу начался 11 июня. «Афиша Daily» собрала все обсуждаемые, странные и милые моменты первой недели турнира.