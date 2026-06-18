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Два фильма Кшиштофа Кесьлевского выйдут в повторный прокат в России

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Vereteno, RWV Film

К 85-летию польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского кинопрокатная компания Vereteno и RWV Film выпустят в повторный прокат в России два его фильма. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе прокатчика.  

«Короткий фильм об убийстве» стартует в кинотеатрах с 16 июля, «Короткий фильм о любви» — с 23 июля. Специальные показы начнутся раньше — 8 и 11 июля соответственно. Сеансы пройдут как на польском языке с русскими субтитрами, так и в дубляже.

Изначально эти две истории задумывались как часовые эпизоды телепроекта «Декалог», но Кесьлевский превратил их в полноценные фильмы. «Короткий фильм об убийстве» стал расширенной версией пятой части цикла, посвященной заповеди «не убий», а «Короткий фильм о любви» — полнометражной версией шестой части.

Действие «Короткого фильма об убийстве» происходит в 1987 году в Варшаве. В один день переплетаются судьбы троих мужчин: молодого адвоката, таксиста и юноши, который без видимой причины совершает жестокое преступление. Фильм ставит вопрос о границе между наказанием и насилием.

Видео: Vereteno, RWV Film

Картина получила приз жюри и приз FIPRESCI на Каннском кинофестивале в 1988 году, а также главную премию Европейской киноакадемии. Лента считается одним из главных фильмов Кесьлевского и одним из самых сильных высказываний о смертной казни в европейском кино.

Короткий фильм об убийстве
Драма / с 25 июня
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«Короткий фильм о любви» посвящен замкнутому юноше Томеку, который наблюдает за соседкой Магдой через подзорную трубу. Его тайное увлечение постепенно превращается в болезненную влюбленность, а признание юноши в своих чувствах приводит к роковой встрече двух совершенно разных миров. 

Видео: Vereteno, RWV Film

Фильм получил специальный приз жюри и премию Международной католической организации в области кино на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главные роли в картине исполнили Гражина Шаполовская и Олаф Любашенко.

Короткий фильм о любви
Мелодрама / с 24 июня
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