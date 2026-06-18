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Завершились съемки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: AMC

Съемки финального сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» завершились. Об этом пишет Deadline.

Норман Ридус, сыгравший главного героя, поделился в соцсетях фото с площадки. Часть производства прошла в Монголии.

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«Наконец-то просматриваю эти фотографии, сделанные во время съемок последнего эпизода. Теперь, когда я вернулся из Монголии, мне было очень тяжело с ними расставаться. <…> Я вложил столько сил и души в этот сезон — думаю, вы это почувствуете. Это был особый сезон», — написал актер.

Пятый спин-офф франшизы под названием «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» рассказывает о Дэриле и Кэрол, которые возвращаются домой, после того как они оказались во Франции, где появился зомби-вирус. Когда состоится премьера сезона, неизвестно.

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