Более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby’s

Более тысячи рисунков модельера Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby’s. Об этом сообщил Women’s Wear Daily.
Торги пройдут в июле. Часть экскизов дизайнера продадут по отдельности, другие же соберут в коллекции и выставят на продажу пакетами. В каждый лот войдут от четырех до двенадцати работ.
«Это личные рисунки Карла. Они не были переданы брендам, с которыми он работал. Магия здесь в том, что мы знаем, что он сам хранил их как создатель вплоть до своей смерти», — отметил представитель Sotheby’s France Пьер Мотс.
Помимо рисунков, на аукционе представят рабочие документы Лагерфельда, его гаджеты, несколько пар перчаток и даже садовые скамейки, созданные в 1920-х. Увидеть лоты можно будет в парижском офисе Sotheby’s на выставке.
Стартовая цена на все предметы составит 1 евро, однако ожидается, что итоговая цена наследства Лагерфельда будет высока. Особенно перспективными считают раскрашенные вручную иллюстрации, политические шаржи и портреты Жака де Башера, близкого друга Карла.
Ранее в июне бывшая домработница Лагерфельда Франсуаза Касот заявила, что любимая кошка дизайнера Шупетт так и не получила наследство своего знаменитого хозяина. Касот обеспечивает Шупетт на свои средства и все еще пытается оформить документы на получение денег.