АСТ выпустит новый роман Харальда Хорфа «Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ»

Действие в книге происходит в альтернативном Советском Союзе 13 июня 1955 года. «После смерти профессора Сеченова ХРАЗ получает доступ к массиву, объединяющему большую часть людей Земли в единую Сеть. Все пользователи устройства „Мысль“, равно как и вездесущие советские роботы, попадают под власть всемогущего диктатора. И диктатор этот не намерен медлить: управляемые им роботы подвергают население планеты насильственной полимеризации, а любое сопротивление, любая угроза уничтожаются на месте. Каждый час по всему миру сотни тысяч людей гибнут, а миллионы становятся бездушными марионетками. Время людей прошло, начинается новая ступень эволюции. Но пока живы немногочисленные герои-одиночки, способные сопротивляться роботам ХРАЗа, гибель человечества еще можно предотвратить», — гласит синопсис.