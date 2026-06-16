Госдума и ЦБ начали разрабатывать меры по борьбе с банкнотами «банка приколов»

Депутаты Госдумы и Центральный банк обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов «банка приколов». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.



По его словам, это нужно для защиты населения от мошенников. «Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать», — сказал Аксаков.



В январе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и распространение предметов, у которых есть сходство с российскими банкнотами и монетами. Ведомство предложило ввести административную ответственность за это правонарушение.



Недавно Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Это будет допускаться с письменного согласия работника. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.