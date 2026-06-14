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Оливер Три погиб в результате крушения вертолета

Афиша Daily
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Фото: Astrida Valigorsky/Getty Images

Музыкант Оливер Три погиб в Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолетов. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на полицию Рио-де-Жанейро.

Всего в аварии погибли шесть человек. Пятеро из них (в том числе аргентинский блогер Gaspi) находились в одном вертолете, еще один был пилотом второго воздушного судна. Один из вертолетов упал на парковку, где после этого начался пожар. Последней публикацией Оливера в инстаграме* была фотография из звукозаписывающей студии.

Видео: из соцсетей

Оливер Три (настоящее имя Оливер Три Никелл) — американский певец и рэпер. Создавал музыку в жанрах альтернативного хип-хопа, инди-рока, электронной музыки и других.

Среди его хитов — «When I’m Down», «Life Goes On», «Alien Boy», «Hurt» и другие. У артиста более 11 млн ежемесячных слушателей на Spotify. Ему было 32 года.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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