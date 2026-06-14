Оливер Три погиб в результате крушения вертолета

Музыкант Оливер Три погиб в Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолетов. Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на полицию Рио-де-Жанейро.



Всего в аварии погибли шесть человек. Пятеро из них (в том числе аргентинский блогер Gaspi) находились в одном вертолете, еще один был пилотом второго воздушного судна. Один из вертолетов упал на парковку, где после этого начался пожар. Последней публикацией Оливера в инстаграме* была фотография из звукозаписывающей студии.