Тайра Бэнкс обвинила Netflix в клевете из-за документального сериала про «Топ-модель по-американски»

Супермодель и ведущая шоу «Топ-модель по-американски» Тайра Бэнкс подала в суд на Netflix, обвинив стриминг в клевете в документальном «Столкновение с реальностью: Закулисье „Топ-модели по-американски“» об истории популярного реалити-шоу конца 2000-х, сообщает The Hollywood Reporter.
Сериал вышел на Netflix в феврале. В него вошли интервью с ведущей Тайрой Бэнкс, продюсером Кеном Моком и судьями шоу: Джеем Мануэлем, Джеем Александром и Найджелом Баркером. Появились также бывшие участницы и победительницы шоу, включая Уитни Томпсон, Жизель Самсон, Шэннон Стюарт, Шэнди Салливан, Дэни Эванс и Кинью Хилл.
В иске Бэнкс утверждает, что ее интервью, которое длилось 3,5 часа, сократили до 16 минут, после чего его «лишили контекста и перемонтировали в поддержку ложного и клеветнического нарратива».
В иске также говорится: «Продюсеры через выборочный монтаж и манипуляцию материалом создали ложный нарратив о том, что госпожа Бэнкс сознательно допустила сексуализированное насилие над участницей, использовала ее травму для рейтинга, а затем не могла этого вспомнить. Это полная выдумка, которую Netflix транслировал мировой аудитории в миллионы зрителей».
Речь идет об инциденте в четвертом сезоне, который снимали в Южной Африке. Участница Кинья Хилл участвовала в фотосессии с моделями-мужчинами, и один из них, по ее словам, «очень агрессивно к ней приставал» перед съемкой.
Ситуацию засняли на камеры и показали в эпизоде. Во время разбора работы участницы телеконкурса Бэнкс давала ей советы, как реагировать на харассмент. Телеведущая рекомендовала использовать «женские уловки». По словам Тайры, девушке стоило «веселым образом» дать отпор обидчику.
В сериале Бэнкс сказала: «Я пыталась придать ей уверенности, используя имеющуюся у меня информацию. Мне казалось, что это придало ей уверенности, исходя из информации, которая у меня была. Я думала, это был лучший совет, но нужно было сказать: „Стоп“. Именно это произошло бы сегодня».
Она добавила, что теперь «мы все понимаем, какая защита нужна женщинам». По мнению Тайры, Хилл «заслуживала большего», но ни руководство телеканала, ни сама Бэнкс не знали, как правильно поступить в то время.