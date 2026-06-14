На Патриаршем мосту в Москве появится новый сход на Якиманскую набережную

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Патриаршем мосту появится новый сход на Якиманскую набережную. Об этом написал в своем телеграм-канале.



Объект планируют сделать в форме цилиндра. В центре будет лифтовая шахта, а вокруг нее по спирали установят лестницу. Работы завершатся в 2027 году.