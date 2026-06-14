В России средний возраст донора составляет 38 лет, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство. Самому молодому донору — 18 лет. Есть и те, кто сдает кровь впервые именно в день совершеннолетия.
В 2025 году звание «Почетный донор России» получили 23,6 тыс. человек. Ежегодно эту награду вручают более чем 21 тыс. доноров.
В апреле к Национальному дню донора крови просветительский проект «+Я» и онлайн-лекторий «Синхронизация» запустили подкаст «Счастье отдавать» — о том, как альтруизм влияет на качество жизни.
Ведущие — психиатр Илья Семеннов, психолог Сания Биккина и кандидат философских наук Дмитрий Скворцов. На основе научных фактов и реальных историй доноров они объясняют, как альтруизм поддерживает психику и противостоит одиночеству.