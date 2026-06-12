В Парке Горького снова открылся пляж с пальмами
Питер Сарсгаард снимется в третьем сезоне «Одних из нас»
Умер художник Дэвид Хокни
В России утвердили ГОСТ для детских игрушек с ИИ
Коты-гангстеры в тизер-трейлере «Гатто» — нового мультфильма Pixar
Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX
Джош Хатчерсон злился из‑за славы, которую ему принесли «Голодные игры»
У московского офиса «Яндекса» построили серф-спот с искусственной волной. Это понравилось не всем
Дженнифер Лоуренс сыграет в романтической комедии «One Month Mark»
Овчарка спасает жизнь Брэда Питта в трейлере фильма «Сердце зверя» Дэвида Эйера
Мартин Фриман снимется в шестом сезоне «Убийств в одном здании»
Feduk выступил на первой вечеринке Aperol Sunset Session
Стивен Спилберг хотел снять фильм про Джеймса Бонда, но ему отказали
Калининградец нашел бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов
Оливия Уайлд и Charli XCX спят с одним парнем в трейлере комедии «Я хочу твой секс»
Артисты театров озвучили детские сказки народов России
«Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста России
На Пикнике Афиши установят гигантский надувной диван
«Чемпионат» и Looky запустили ИИ-примерку формы 30 сборных к чемпионату мира-2026
РЖД планируют запустить туристические поезда в Китай
Половина россиян будет отдыхать летом дома или на даче. Зарубежные поездки рассматривают 15%
«Пари Фест» объявил вторую волну участников фестиваля в Нижнем Новгороде
Лионель Месси снялся в рекламе ChatGPT
Симуляция предсказала возможного победителя ЧМ-2026
«Одно лицо»: Леонид Каневский оценил корейские мемы с собой
В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger
Onitsuka Tiger отделяется от Asics
ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Для саундтрека к «Одиссее» Нолана использовали копии древнегреческих инструментов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Композитор Людвиг Горанссон использовал для саундтрека к «Одиссее» Кристофера Нолана копии древнегреческих инструментов. Об этом он рассказал в новом ролике о создании картины, опубликованном на ютуб-канале Universal Pictures.

По словам Горанссона, Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе. Для музыки к картине использовали лиру, авлос и бронзовые инструменты, в том числе гонги, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке.

Авлос — древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Музыкант Каллум Армстронг рассказал, что для фильма воссоздали его копию: оригинал датируется VI–V веками до нашей эры. При этом до наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому исследователям пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам.
 

Видео: Universal Pictures/YouTube

Музыкант Роза Фрагорапти показала, как играют на лире. Технику исполнения восстанавливали по изображениям на древних урнах и другим историческим материалам.

«Одиссея» Нолана — почти трехчасовая экранизация эпической поэмы Гомера о возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон и Эллиот Пейдж.

Для Горанссона это третья совместная работа с Ноланом после «Довода» и «Оппенгеймера». За музыку к «Оппенгеймеру» композитор получил «Оскар».

Расскажите друзьям