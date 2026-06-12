Для саундтрека к «Одиссее» Нолана использовали копии древнегреческих инструментов

По словам Горанссона, Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе. Для музыки к картине использовали лиру, авлос и бронзовые инструменты, в том числе гонги, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке.