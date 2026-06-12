В Парке Горького снова открылся пляж с пальмами

В московском Парке Горького вновь заработала зона отдыха «Пионерский пруд» — с пляжем, лежаками, шезлонгами и пальмами.
В этом сезоне гостям доступны лежаки-стулья, одиночные и двойные шезлонги, а также VIP-шатры. На территории есть сауна и бар с напитками и едой. Можно приобрести полотенца, одноразовые тапочки и плавательные принадлежности.
Трехчасовой отдых стоит от 250 рублей до 10 тыс. в зависимости от дня недели и времени суток. Зона отдыха работает с 9.00 до 21.00.
Для посещения нужно иметь при себе паспорт, а сопровождающим детей — документы, подтверждающие право на сопровождение ребенка.
Впервые зона отдыха «Пионерский пруд» заработала в Парке горького в прошлом году.
В 2026-м Роспотребнадзор признал пригодными для купания девять водоемов в черте города и рядом с Москвой. Помимо Пионерского пруда, это зона отдыха «Тропарево», Школьное озеро, Большой городской пруд, Путяевский пруд № 1, озеро Белое, пляжи «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3» и «Динамо».
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