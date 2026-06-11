У московского офиса «Яндекса» построили серф-спот с искусственной волной. Это понравилось не всем

У московского офиса «Яндекса» построили серф-спот с искусственной волной. Об этом рассказала в соцсетях одна из сотрудниц компании Саша Обручникова. Она опубликовала видео со строительства новой локации.
Девушка призналась, что зимой радовалась, когда на этом же месте открыли каток и теплый зимний домик для йоги. Но пространство для серфинга, которое она увидела из окна офиса, удивило Сашу.
Позднее Обручникова разместила еще одно видео с уже работающей волной. Она отметила, что в серф-споте работает инструтор. В ролике он расслабленно балансирует на волне в одиночестве.
Новинка от «Яндекса» удивила не только автора видео. Многих пользователей соцсетей она разозлила. Они назвали летнюю инициативу ** (ерундой) и посетовали, что компания могла бы потратить деньги на что‑то более полезное.
В комментариях критики требуют «сделать нормальный интерфейс в Яндекс Музыке», «снизить свою маржу в Яндекс Такси», «брать нормальных таксистов и сотрудников на поддержку», «доделать лучше колонку Алису» и поднять зарплаты.
В «Яндексе» на критику серф-спота еще не отреагировали. Кто может воспользоваться площадкой и как это сделать, пока неясно.