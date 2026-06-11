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Овчарка спасает жизнь Брэда Питта в трейлере фильма «Сердце зверя» Дэвид Эйер

Афиша Daily
Фото: Paramount Pictures/YouTube

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер фильма «Сердце зверя» Дэвида Эйера («Пчеловод», «Отряд самоубийств»), главную роль в котором сыграл Брэд Питт. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 25 сентября.

Она расскажет об офицере Джеймсе Белмонте и его боевом псе по кличке Один. По сюжету, они переживают крушение самолета, после чего оказываются посреди дикой природы Аляски. Героям приходится бороться за выживание.

Видео: Paramount Pictures/YouTube

Ролик показывает, как Джеймс и Один падают в водоем, вместе переживают приступы посттравматического стрессового расстройства, сталкиваются с хищными животными и раз за разом спасают жизнь друг друга.

Синопсис фильма утверждает, что «Сердце зверя» будет «интенсивным приключенческим триллером, который исследует нерушимую связь между мужчиной и его лучшим другом в ходе самой большой битвы в их жизнях».

Помимо Питта, в картине снялись Джей Кей Симмонс и Анна Лэмб. Сценарий написал клипмейкер Кэмерон Александер, он же выступил сопродюсером вместе с Дэмиеном Шазеллом, Оливией Гамильтон из Wild Chickens Productions, Ричардом Реймондом и Эйером.

Для Эйера и Питта это не первая совместная работа. В 2014 году они выпустили «Ярость» — фильм об экипаже танка, выполняющем опасную миссию в последние дни Второй мировой войны.

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