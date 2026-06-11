Мартин Фриман снимется в шестом сезоне «Убийств в одном здании»

Английский киноактер Мартин Фриман, известный по сериалам «Шерлок» и «Фарго», снимется в шестом сезоне «Убийств в одном здании». Об этом сообщил Variety.
В актерский состав войдут также еще семь новых артистов. Среди них — Джери Холлиуэлл-Хорнер («Секс в большом городе»), Джейми Деметриу («Момент»), Анджана Васан («Черное зеркало»), Джейн Хоррокс («Кровные»).
Помимо них, к проекту присоединились Дерек Джейкоби («Гладиатор») и Лесли Никол («Аббатство Даунтон»). Все они получили регулярные роли в шоу. Съемки шестого сезона уже стартовали в Великобритании.
В новых эпизодах трио главных героев в исполнении Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес отправится за океан, чтобы продолжить расследование смерти Синды Каннинг.
В шестом сезоне зрители увидят Майкла Сирила Крейтона, Дженнифер Сондерс, Шона Тила, Симону Эшли, Амара Чадха-Патела, Реа Норвуд, Мэттью Бирда и Шэрон Хорган. Давайн Джой Рэндолф также заметили на съемочной площадке, но ее возвращение в сериал пока официально не подтверждено.
Сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». В сентябре 2024-го его продлили на пятый сезон.