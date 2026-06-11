Стивен Спилберг хотел снять фильм про Джеймса Бонда, но ему отказали

«Они последовательно разворачивали меня. Он [Брокколи] никогда не объяснял мне, почему не позволил мне войти в семью Бонда. Но когда я рассказал эту историю Джорджу Лукасу в 1977 году во время поездки на Гавайи, где мы готовились к релизу фильма „Звездные войны: Новая надежда“, Джордж сказал: „У меня есть кое‑что лучше Бонда. Называется ‚Индиана Смит‘“», — рассказал Спилберг.