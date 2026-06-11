Артисты театров озвучили детские сказки народов России

По словам директора по контенту «Звука» Кати Кляйн, аудиосказки познакомят с фольклором, традициями и культурой разных народов. «Для нас важно, чтобы такой контент был доступен в удобном аудиоформате и помогал родителям выбирать для детей полезные и интересные истории», — сказала она.