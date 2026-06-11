«Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста России

«Премия „Лучший молодой футболист“ для нас — это не просто подведение итогов сезона, а попытка зафиксировать появление новых героев российского футбола. <…> Интерес к молодым игрокам растет: аудитория хочет видеть не только звезд настоящего, но и тех, кто будет определять лицо нашего футбола в ближайшие годы», — поделился главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.