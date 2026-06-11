На Пикнике Афиши установят гигантский надувной диван

20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в детской зоне фестиваля Пикник Афиши разместится поп-ап торгового центра «Авиапарк» — диван длиной 5 метров и высотой 2 метра.
Арт-объект станет центральной инсталляцией в зоне, посвященной Мурене Насте — маскоту «Авиапарка» и жительнице аквариума. На фестивале также можно забрать домой ее в виде мягкой игрушки.
«Мы давно поняли, что Мурене Насте пора выходить за пределы аквариума. Сейчас у нее есть телеграм-канал, где более 16 тысяч человек, собственный бренд мороженого с сезонными обновлениями, и вот появились мягкие игрушки и гигантский диван в фирменном пятнистом паттерне. На нем можно сколько угодно дурачиться людям любого возраста. Хочется, чтобы благодаря Мурене Насте каждый мог хотя бы на время почувствовать себя беззаботным ребенком», — говорят в команде «Авиапарка».
Диван создала художница Татьяна Луданик, которая работала со Славой Полуниным, «Новой Голландией», фестивалем Outline и парком Горького. Производством занималась компания «Аэродинамика»: мастера изготовили объект из специальной ткани, устойчивой к влаге, солнцу и ветру.