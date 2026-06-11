На Пикнике Афиши установят гигантский надувной диван

«Мы давно поняли, что Мурене Насте пора выходить за пределы аквариума. Сейчас у нее есть телеграм-канал, где более 16 тысяч человек, собственный бренд мороженого с сезонными обновлениями, и вот появились мягкие игрушки и гигантский диван в фирменном пятнистом паттерне. На нем можно сколько угодно дурачиться людям любого возраста. Хочется, чтобы благодаря Мурене Насте каждый мог хотя бы на время почувствовать себя беззаботным ребенком», — говорят в команде «Авиапарка».