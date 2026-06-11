Половина россиян будет отдыхать летом дома или на даче. Зарубежные поездки рассматривают 15%

Чаще всего перед отпуском россияне покупают товары для здоровья: лекарства, пластыри, средства от укачивания и другие элементы дорожной аптечки. Такой вариант выбрали 16% опрошенных. Одежду и обувь покупают 15%, купальники и пляжную одежду — 12%. Столько же респондентов приобретают солнцезащитные средства и косметику после загара.