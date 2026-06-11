Половина россиян будет отдыхать летом дома или на даче. Зарубежные поездки рассматривают 15%

Rambler&Co и «Мегамаркет» выяснили, как россияне планируют отдохнуть этим летом. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Самым популярным вариантом оказался отдых дома: его выбрали 25% респондентов. Поездки по России планируют 23% опрошенных, еще 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Зарубежные направления рассматривают 15%.
Главной статьей отпускных расходов россияне назвали дорогу. Затраты на билеты, бензин и другой транспорт отметили 26% опрошенных. На втором месте оказалось проживание — его выделили 17% респондентов. Еще 9% считают основной тратой еду и рестораны, 4% — развлечения и экскурсии, 3% — покупки перед отпуском, 1% — сувениры.
Большинство россиян не готовятся к отпуску заранее. 74% участников исследования начинают собираться незадолго до поездки, и только 26% делают это за месяц или раньше.
Чаще всего перед отпуском россияне покупают товары для здоровья: лекарства, пластыри, средства от укачивания и другие элементы дорожной аптечки. Такой вариант выбрали 16% опрошенных. Одежду и обувь покупают 15%, купальники и пляжную одежду — 12%. Столько же респондентов приобретают солнцезащитные средства и косметику после загара.
По данным «Мегамаркета», в апреле — мае 2026 года больше половины заказов в категориях товаров для подготовки к отпуску пришлось на лекарства. Еще 12% заняли медицинские изделия: пластыри, бинты, салфетки и антисептики. Доля косметики и средств ухода, включая SPF-продукты и товары для загара, достигла 17%.
Сильнее всего вырос спрос на средства после укусов насекомых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился почти в шесть раз.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 27 мая по 4 июня. В нем приняли участие 3478 интернет-пользователей.