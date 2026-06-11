«Одно лицо»: Леонид Каневский оценил корейские мемы с собой

Художница изобразила ведущего «Следствие вели…» в своем фирменном стиле: нарочито минималистичными черными линиями и с долей сюрреализма. Она пояснила, что узнала о российском ведущем, листая смешные картинки на Pinterest. «Я влюбилась в его забавную внешность и мимику. Я также нашла смешные нарезки с ним на ютубе, хотя я и не понимаю по-русски, но это все равно очень забавно», — написала она.