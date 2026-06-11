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В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger

Афиша Daily
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Фото: sk/Unsplash

В Москве почти не осталось ресторанов сети Black Star Burger. Как сообщают «Ведомости», из восьми заведений, которые указаны на официальном сайте компании, в настоящее время работают только четыре.

По данным издания, посетителей продолжают принимать рестораны на Флотской улице, а также точки в торговых центрах «Место встречи Первомайский» и «Место встречи Патриот» и в аэропорту Шереметьево. Еще один ресторан на улице Саляма Адиля остается открытым, но на сайте сети он не указан.

Эксперты связывают снижение популярности бренда с уходом из проекта рэпера Тимати, который долгое время был одним из ключевых лиц Black Star Burger. После его выхода из бизнеса интерес аудитории к сети мог заметно снизиться.

Тимати покинул проект в 2022 году, продав свою долю в компании. По данным СМИ, музыканту принадлежало около 17% бизнеса. Покупателем выступил предприниматель Йоханн Рафаэль Совада. Стоимость сделки составила 70 млн рублей.

Одним из условий продажи было отсутствие публичных заявлений о выходе Тимати из бизнеса. В рамках соглашения музыкант также попросил выплатить большую часть суммы сразу (около 63 млн рублей).

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