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Onitsuka Tiger отделяется от Asics

Афиша Daily
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Фото: Onitsuka Tiger

Asics выделяет свой бренд Onitsuka Tiger в отдельную компанию — OT Group Corp. Решение вступит в силу 1 января 2027 года.

Новую структуру возглавит Рёдзи Сёда — в настоящий момент он является главой Onitsuka Tiger. Штаб-квартира OT Group разместится в Токио.

Решение связано с тем, что бренд становится все популярнее на мировом рынке. В первом квартале 2026 года чистые продажи Onitsuka Tiger выросли на 33,8% — до 37,8 млрд иен (примерно 240 млн долларов). В 2025 году продажи подскочили на 43%, до 136,5 млрд иен (примерно 850 млн долларов) — сказался высокий спрос на обувь в европейских магазинах, поток туристов в Японию и слабая иена.

В компании считают, что отделение поможет быстрее принимать решения и сделает бренд сильнее на мировом рынке.

Onitsuka Tiger был основан в 1949 году Кихатиро Оницукой. В 2003 году марка стала известна во всем мире благодаря фильму «Убить Билла» — в нем Ума Турман появилась в желтых кроссовках с черными полосками. Сейчас Onitsuka Tiger позиционируется как люксовый лайфстайл-бренд, сотрудничает с Versace и Patou.

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